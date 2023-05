Impatto sulla Statale 113, due feriti gravi e traffico in tilt dopo l’incidente

Ancora un sinistro nel Palermitano, con due feriti in codice rosso. La prima ricostruzione.

Dramma lungo la Statale 113 Settentrionale Sicula nei pressi di Cefalù, dove nelle scorse ore si è verificato un grave incidente stradale in zona Figurella.

Il bilancio è di due feriti, pare entrambi in codice rosso.

Incidente sulla Statale 113 a Cefalù: due feriti gravi

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi – per cause da chiarire – sarebbero state un’auto e un furgone delle poste. In seguito al violento impatto, la vettura, di colore nero, si sarebbe ribaltata.

Due persone sono rimaste ferite. Entrambe, estratte dall’auto in seguito all’intervento dei vigili del fuoco, sono state trasferite all’ospedale Giglio di Cefalù in codice rosso. Come precisato dalle autorità competenti, in seguito al sinistro il traffico in zona ha subìto gravi rallentamenti, sia in ingresso che in uscita. Lo conferma un post del sindaco Daniele Tumminello: “Segnalo che, a causa di un incidente stradale in zona Figurella, il traffico sta subendo dei gravi rallentamenti, sia in ingresso che in uscita”.

Un altro incidente molto grave si è verificato, sempre in mattinata, all’Addaura a Palermo. Anche in questo caso, due persone sono finite in ospedale in codice rosso.

Fonte foto: Facebook – Daniele Tumminello