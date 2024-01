Un altro lutto nella politica siciliana, morto l’ex sindaco Roberto Genna: dolore a Marsala

L'ex primo cittadino, ultranovantenne, viveva a Palermo da diversi anni.

Un nuovo lutto nella politica siciliana: è morto l’avvocato Roberto Genna, ex consigliere comunale e sindaco del Comune di Marsala (TP). Aveva più di 90 anni e da anni viveva a Palermo.

I funerali si svolgeranno a Palermo, nella chiesa Sant’Espedito, alle 10.30 di oggi, martedì 9 gennaio 2024.

Chi era Roberto Genna

Avvocato di professione, Genna ha dedicato tutta la sua vita alla passione per la politica. Dal gennaio 1962 al dicembre 1963 guidò la città di Marsala e precedentemente – assieme alla lista “Assise Civica” aveva prestato servizio come consigliere comunale per ben due volte.

Lo scorso anno era intervenuto alla commemorazione di un altro ex sindaco della cittadina del Trapanese, Egidio Alagna.

Il cordoglio

L’Amministrazione comunale di Marsala, attraverso i canali istituzionali, hanno espresso cordoglio per la scomparsa dell’avvocato.

“È deceduto oggi a Palermo, dove viveva ormai da tanti anni, l’avvocato Roberto Genna. Ultranovantenne, Genna fu consigliere comunale di Marsala e per due volte venne eletto dall’allora Assise Civica a sindaco della città. In particolare guidò Marsala, consecutivamente, dal 25.1.1962 al 31.12.1963. Cordoglio ai familiari viene espresso dal sindaco Massimo Grillo e dal presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. L’ultimo suo intervento pubblico a Palazzo VII, lo scorso anno, in occasione della commemorazione dell’ex sindaco Egidio Alagna, nel 1° anniversario della scomparsa”, si legge in una nota.

Il ricordo di Beppe Spampinato

Quello per Roberto Genna non è stato l’unico grave lutto nel mondo della politica siciliana nelle ultime ore. All’Ars – dove è in corso la “maratona” per l’approvazione definitiva della Finanziaria – maggioranza e opposizione hanno ricordato l’ex deputato e assessore regionale Beppe Spampinato, figura di spicco della politica e dello sport locale, scomparso all’età di 62 anni.

Mazara del Vallo, poi, ha dato il suo addio all’ex consigliere comunale Frank Adamo, vittima di un terribile incidente domestico.

Fonte foto: Facebook – Città di Marsala, pagina istituzionale