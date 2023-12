Matteo Messina Denaro e l’ultima lettera dal carcere prima di morire: a chi era indirizzata?

L'ex boss di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro, avrebbe tentato di inviare un'ultima lettera dal carcere de L'Aquila.

L’ex boss di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro, avrebbe tentato di spedire un’ultima lettera dal carcere de L’Aquila, dove si trovava rinchiuso, prima di morire. La missiva sarebbe stata intercettata dall’apparato di sicurezza del Gom (il Gruppo operativo mobile) che sorvegliava il boss nella sua cella.

Per il momento, non sarebbe stato reso noto il contenuto della lettera scritta dall’ex superlatitante. Allo stesso tempo, non si sa quale fosse il destinatario della lettera.

Messina Denaro, la figlia destinataria della lettera?

Secondo alcune ipotesi, non è da escludere che la lettera potesse essere indirizzata alla figlia Lorenza. La donna, dopo 27 anni, nel mese di settembre 2023 ha deciso di cambiare il proprio cognome con il quale era stata registrata alla nascita in Messina Denaro.

Lorenza era nata nel 1996 da una relazione tra Matteo Messina Denaro e una donna di Castelvetrano, Francesca Alagna. La donna aveva incontrato il padre dopo l’arresto avvenuto a Palermo il 16 gennaio 2023.

Il riavvicinamento tra padre e figlia

In quei momenti si sarebbe concretizzato un riavvicinamento tra i due dopo che, per tanto tempo, Matteo Messina Denaro aveva avuto una cattiva considerazione della donna così come emerso dall’analisi di alcuni pizzini recuperati dopo la sua cattura.

Se le indiscrezioni fossero confermate, non è da escludere che la lettera possa essere una sorta di testamento di Messina Denaro.