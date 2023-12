Maxi rissa nel giorno di Natale a Licata, tre feriti e 6 denunce

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale che sono riusciti a riportare la situazione alla calma

Tre persone sono rimaste ferite e sei sono state denunciate. E’ il bilancio della maxi rissa tra due famiglie avvenuta nel giorno di Natale nel quartiere Villaggio dei Fiori, a Licata, in provincia di Agrigento. La lite, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scaturita per questioni di vicinato. I due gruppi familiari si sarebbero fornteggiati in strada con schiaffi, pugni e calci.

L’intervento della polizia

Sul posto, lanciato l’allarme da alcuni residenti, sono intervenuti gli agenti del commissariato locale che sono riusciti a riportare la situazione alla calma e ad identificare le persone coinvolte nella rissa. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Sei le denunce per rissa aggravata, lesioni personali e minaccia a pubblico ufficiale.