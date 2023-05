Attimi di paura per un centauro.

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato una moto e un’auto a scontrarsi in zona Annunziata, nel messinese, lungo il viale Giovanni Palatucci all’incrocio con l’arteria che conduce alla Galleria San Jachiddu.

I soccorsi

Paura per il centauro, finito sull’asfalto e soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche una pattuglia della Polizia e la Municipale.