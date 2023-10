In Sicilia è ancora estate, temperature oltre i 30 gradi e sole ovunque: le previsioni

Ancora bel tempo e temperature alte in Sicilia. Ecco le previsioni meteo per le prossime 24 ore nell'Isola.

L’autunno può attendere in Sicilia, almeno per quanto riguarda le condizioni meteo. Per la giornata di domani, lunedì 9 ottobre, si attendono ancora ore contraddistinte dal caldo e cielo sereno, con temperature vicine alle medie estive.

Meteo Sicilia, previsioni 9 ottobre

In tutta l’isola si conteranno infatti dei valori massimi attorno ai 30 gradi, con picchi di 32-33 gradi lungo le fasce costiere. In particolare, i picchi delle temperature massime si toccheranno nelle zone dell’Agrigentino, del Catanese e del Siracusano.

Farà caldo anche nelle città di Messina e Ragusa, con massime di 29 gradi. Temperature alte anche in provincia di Caltanissetta con 28 gradi di massima, mentre nell’Ennese i valori saranno leggermente più contenuti fino ai 25 gradi.

Le temperature minime saranno ancora al di sopra delle medie del periodo, con punte di 22-23 gradi durante le ore notturne.

La giornata verrà comunque contraddistinta dai venti, che soffieranno in maniera moderata da Est-Nord Est. Nessun fenomeno di rilievo per quanto concerne i mari.