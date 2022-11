Lampedusa, nuovi sbarchi e l’ennesima vittima: quasi 300 soccorsi, donna morta per ipotermia

Dopo un breve stop, riprendono gli sbarchi a Lampedusa: gli ultimi aggiornamenti.

Nel corso della scorsa notte sono giunti 84 migranti a Lampedusa, nell’Agrigentino. Riprendono gli approdi dopo alcune ore di stop a causa delle cattive condizioni del mare. Alle persone soccorse nella notte si sono aggiunte, nelle scorse ore, altri 205 migranti. E purtroppo si registra anche l’ennesima vittima del Mediterraneo, una donna morta per ipotermia.

Nel frattempo, si sono conclusi a Catania gli sbarchi delle persone soccorse dalle navi Ong Geo Barents e Humanity 1. Per l’Ocean Viking di SOS Méditerranée, invece, il porto sicuro non sarà in Italia ma in Francia: lo hanno annunciato, nelle scorse ore e dopo un lungo dibattito in Italia e all’estero, le autorità francesi.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sul fronte delle migrazioni in Sicilia.

Migranti, nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa

Nelle scorse ore, un barchino con 41 persone, tra cui 14 donne e un minore, è stato intercettato dai militari della Guardia di finanza a circa 5 miglia dall’isolotto di Lampione. Dopo il trasbordo delle persone presenti sull’imbarcazione sulla motovedetta della Guardia di Finanza, i soccorritori hanno lasciato la carretta del mare alla deriva.

Sempre in quella zona, a 6 miglia da Lampione, invece, la Capitaneria di Porto ha rintracciato un’altra imbarcazione con a bordo 43 persone. Tra loro c’erano anche 21 donne e 5 minori. Dopo un primo triage sanitario, i migranti sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola per la prima accoglienza. Inoltre, 80 persone questa mattina hanno lasciato l’isola dell’Agrigentino con un traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.

Infine, un altro maxi sbarco ha interessato questa mattina l’isola di Lampedusa. Un peschereccio con 205 persone a bordo. Tra loro anche 5 donne e 3 minori. Nell’hotspot di contrada Imbriacola le presenze sono tornate a superare quota mille. Continuano gli sbarchi e anche le tragedie, purtroppo: sembra che una delle donne sbarcate nella notte a Lampedusa, infatti, sia morta per ipotermia. L’ennesima delle troppe tragedie che nel giro delle ultime settimane hanno visto protagonista il Mediterraneo e le coste siciliane.

Immagine di repertorio