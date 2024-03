Panico in Islanda: vulcano erutta, turisti scappano da resort

Paura e panico in Islanda: i turisti fuggono in preda al terrore per via dell'eruzione del vulcano nei pressi del loro resort

Paura e terrore in Islanda. Un gruppo di turisti che si trovavano in un resort a Grindavik, dove si è scatenata l’attività vulcanica con l’eruzione del monte, ha dovuto abbandonare in tutta fretta la piscina geotermica del resort “Blue Lagoon”.

La fuga dei turisti

Le luci rosse che si vedono alle loro spalle, infatti, non sono quelle del tramonto, ma è la lava del vulcano che ha ricominciato a eruttare. I turisti sono stati fatti allontanare. Le sirene che si sentono in sottofondo avvertono gli abitanti della città di procedere all’evacuazione.



Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI