Paolo Licata scompare nel nulla, famiglia in allarme: l’ex assessore ritrovato dopo ore

Sono state ore di forte preoccupazione per Paolo Licata, scomparso improvvisamente nel nulla nel pomeriggio di ieri.

Sono ore state di preoccupazione a Licata (Agrigento) per la sorte di Paolo Licata, agente immobiliare ed ex assessore, diventato irreperibile dalle ore 14.30 di lunedì 25 settembre e ritrovato nella tarda serata.

La scomparsa dell’uomo

A lanciare l’allarme per la scomparsa dell’uomo erano stati i familiari, i quali non hanno visto più l’uomo fare rientro a casa nel pomeriggio. Licata sarebbe improvvisamente sparito nel nulla, senza comunicare con i propri cari.

La famiglia ha quindi denunciato la scomparsa di Paolo Licata ai carabinieri della Compagnia locale, diffondendo appelli per le ricerche anche attraverso i social network.

Il ritrovamento

Fortunatamente, sempre attraverso i social, è stato comunicato il ritrovamento dell’uomo, avvenuto nelle scorse ore. “Notizia appresa dal profilo del figlio. Paolo Licata, è stato ritrovato”, si legge sulla pagina Facebook Aisa Provinciale Licata.

Secondo quanto si apprende, l’uomo scomparso e poi rintraciato starebbe bene. Non sono ancora chiari i motivi per i quali l’ex assessore si sia reso irreperibile per diverse ore.

Fonte foto: Paolo Licata – Facebook