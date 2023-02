Parcheggio impossibile, il cantiere e le barriere in strada in viale Raffaello Sanzio – FOTO

Un cantiere per la realizzazione di un parcheggio scambiatore a piazzale Sanzio a Catania provoca da qualche tempo una serie di problemi di viabilità.

Da poco meno di un anno a Catania è presente un cantiere per la realizzazione di un parcheggio scambiatore a piazzale Sanzio, con annesse area verde e opere per la viabilità circostante il piazzale.

Un’opera che vedrà la realizzazione di 315 stalli per le auto e 12 per il bus e che è stata finanziata coi fondi regionali del “Piano parcheggi” per le tre città metropolitane dell’isola.

Cantiere parcheggio Sanzio, le barriere invadono la strada

Dallo scorso mese di maggio uno degli snodi nevralgici per la mobilità pubblica, con la presenza del capolinea Amts per gli autobus che transitano in zona viale Raffaello Sanzio, è stato del tutto chiuso al traffico, a eccezione della parte più antica di via La Spezia. I lavori stanno procedendo in modo piuttosto veloce e, stando alle informazioni disponibili e alle previsioni, dovrebbero concludersi nei primi mesi del prossimo anno.

Fin qui sembra filare tutto per il verso giusto. C’è però un problema non indifferente nella zona che ospita il cantiere per il futuro parcheggio scambiatore Sanzio: contestualmente allo spostamento provvisorio del capolinea degli autobus sulla parte di viale Raffaello Sanzio adiacente al parco Falcone, sul lato del piazzale sono state apposte delle barriere per delimitare il cantiere. Barriere che invadono, e non poco, parte della strada ostacolando gli automobilisti che procedono in direzione piazza Michelangelo o via Vincenzo Giuffrida e che, in caso anche di forte vento o maltempo, si abbattono sulla sede stradale.

Parcheggiare è un “incubo”

A completare il quadro ci pensano, nel tratto compreso tra il semaforo pedonale dirimpetto al chiosco del parco Falcone e l’incrocio con via Vincenzo Giuffrida, 4 fosse vicine a altrettanti tombini, che innalzano sensibilmente il rischio incidenti in zona.

Inoltre, i residenti e le persone che frequentano la zona notano come le barriere nei pressi del cantiere creino non pochi problemi sia nel transito che in fase di parcheggio, soprattutto durante le ore di punta e l’ora di pranzo.