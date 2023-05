Premi dell’anno Ussi 63^ edizione: Brunori, Pagano, Raciti e Russo tra i vincitori

Il presidente Gaetano Rizzo: "Premiata l'eccellenza dello sport sicilano"

Il capitano del Palermo Matteo Brunori, l’ingegnere elettronico della Ducati e telemetrista

campione del Mondo della MotoGp con Pecco Bagnaia Tommaso Pagano, l’allenatore del Messina

Ezio Raciti e il campione del Mondo con la Nazionale di pallavolo Roberto Russo sono fra i

vincitori della 63^ edizione dei Premi dell’Anno dell’Ussi.

La cerimonia

La cerimonia di consegna si è tenuta questo pomeriggio nella Sala Gialla di Palazzo dei

Normanni intitolata al ricordo di Piersanti Mattarella a Palermo. A patrocinare la 63^ edizione dei

Premi dell’Anno dell’Ussi la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e la Città metropolitana

di Palermo. I Premi dell’Anno dell’Ussi rappresentano la festa dello sport siciliano e ogni anno sono

assegnati secondo le segnalazioni dei giornalisti iscritti al gruppo regionale di specializzazione

dell’Associazione Siciliana della Stampa che hanno assistito e raccontato le gesta di società,

personaggi, protagonisti e arbitri degli eventi sportivi che si sono disputati nell’arco dell’anno

solare.

Le parole del presidente

“A nome del consiglio regionale siciliano dell’Ussi, che mi onoro di presiedere – ha detto il

presidente dell’Ussi Sicilia Gaetano Rizzo – ringrazio i premiati, ognuno di loro scelti al culmine di

un’accurata selezione tra quanti, attraverso le loro imprese, hanno contribuito a regalare

un’immagine eccellente della nostra Isola. Sono grato al presidente dell’Assemblea regionale

siciliana, Gaetano Galvagno, per avere consentito lo svolgimento della nostra manifestazione di

spicco, i Premi dell’anno, in un contesto di assoluto prestigio come la Sala Piersanti Mattarella di

Palazzo dei Normanni. Mi preme, infine, ribadire un ulteriore segno di gratitudine alla Figc

siciliana, e al presidente Sandro Morgana, per la straordinaria vicinanza, nel solco di un rapporto

pluriennale”

La consegna

Sedici i riconoscimenti consegnati nel corso della cerimonia di premiazione di questo

pomeriggio presentata dai giornalisti Alessia Anselmo e Valerio Tripi sotto la direzione artistica,

per la terza edizione di fila, di Francesco Panasci. A consegnare i premi, fra gli altri, i dirigenti

dell’Ussi Sicilia Gaetano Rizzo, Sergio Magazzù, Franco Cammarasana, Antonio Foti, Nadia La

Malfa, Cettina Pellitteri e Giuseppe Di Bella; il presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti di

Sicilia Roberto Gueli e il vicepresidente dell’Ordine Salvatore Li Castri; i dirigenti

dell’Associazione Siciliana della Stampa Giuseppe Rizzuto e Roberto Leone.

Premi Cannavò

A fare da prologo alla cerimonia il racconto della consegna di uno dei due premi “Candido

Cannavò” a Tommaso Pagano, avvenuta a dicembre a Villa Butera a Bagheria in considerazione

degli impegni attuali di Pagano con la Ducati al Motomondiale. L’altro “Cannavò” per l’impresa

compiuta è andato a Roberto Russo. A proposito della premiazione del capitano del Palermo Matteo

Brunori, all’attaccante rosanero è andato un riconoscimento speciale per tutti i traguardi raggiunti

nel 2022 sia a livello personale che insieme al club rosanero. Un altro dei premi speciali è andato al

Circolo del Tennis Palermo che ha festeggiato la promozione in serie A1 della squadra femminile

tutta composta da giocatrici provenienti dal vivaio e ha sfiorato lo scudetto con la squadra maschile.

A ritirare il premio il presidente Giorgio Lo Cascio. Fra i premiati anche l’assistente arbitrale

Francesco Cortese, al quale è andato il premio “Agostino Lo Cascio” per l’esordio in Serie A.

Gli altri premi

Giorgio Locanto, che ha ricevuto il premio “Mario Giordano” per il suo ruolo da pioniere nel

mondo dello sport palermitano; il presidente della Fidal Sicilia Totò Gebbia, premiato con il

“Manlio Graziano” per la sua attività da dirigente; l’organizzatore di manifestazioni sportive ed ex

atleta Nando Sorbello, che ha ricevuto il premio “Nino Catalano” alla carriera. E ancora il premio

fair play intitolato al ricordo di “Nuccio Schillirò” è andato al nuotatore dei Delfini Blu Pietro

Chimirri; il premio “Luigi Prestinenza” è stato assegnato al giornalista Massimo Norrito, mentre a

Gabriele Maricchiolo è andato il premio dell’anno per la fotografia.