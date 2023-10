Assegnato il Premio Nobel per la Fisica 2023, ecco i nomi dei vincitori

Continua la settimana dei Premi Nobel: ecco chi ha vinto il premio per la Fisica nel 2023.

Il Premio Nobel per la Fisica 2023 è andato a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huiller per gli studi e le scoperte sugli attosecondi.

Chi sono i vincitori del Premio Nobel per la Fisica 2023

Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huiller sono i tre fisici che hanno ottenuto il prestigioso premio dall’Accademia Reale delle Scienze. Il sito ufficiale dei Nobel Prize, spiega che all’origine del premio ci sono gli studi sui “metodi sperimentali che generano impulsi di luce ad attosecondi attraverso lo studio della dinamica degli elettroni nella materia”.

Pierre Agostini, di origini francesi, è docente all’Ohio State University (USA); Ferenc Krausz, ungherese, è dirigente dell’Istituto Max Planck di ottica quantistica in Germania; Anne L’Huillier, di origine francese, lavora nell’università svedese di Lund.

Cosa sono gli attosecondi

Un attosecondo è circa il tempo stimato per il decadimento di un nucleo atomico. Si tratta di uno dei segnali più brevi mai creati dagli esseri umani. La scoperta dei vincitori del Premio Nobel per la fisica 2023 è ritenuta potenzialmente rivoluzionaria per il settore dell’elettronica.

La lista dei vincitori

Immagine di repertorio da Pixabay