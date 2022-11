Qatar 2022, show di Di Maria in amichevole: l’Argentina ne fa 5

Angel Di Maria show nella manita dell'Argentina contro gli Emirati Arabi: vincono in amichevole anche Germania, Polonia e Croazia.

Mancano ormai soltanto 4 giorni al via dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar.

L’attesa è tanta, l’adrenalina alle stelle: i tifosi di tutto il pianeta non vedono l’ora di gustarsi lo spettacolo offerto dai più grandi calciatori in circolazione.

Le Nazionali, nel loro percorso di avvicinamento, stanno mettendo a posto gli ultimi dettagli tecnico-tattici impegnandosi in varie amichevoli in modo da farsi trovare pronte per l’esordio.

Tra queste c’è l’Argentina di Leo Messi, che nel pomeriggio ha travolto per 5-0 gli Emirati Arabi.

Tra i protagonisti nella sgambata albiceleste c’è proprio lui, “El Fideo” Angel Di Maria, autore di una doppietta tra il 25° e il 37° del primo tempo: di Alvarez, Messi e Correa le altre marcature.

Dopo un inizio di stagione con poche luci e tante ombre con la maglia della Juventus, Di Maria punta con decisione al Mondiale per rilanciarsi.

Ok anche Germania, Polonia e Croazia

Escono vittoriose dai test-match anche Germania, Polonia e Croazia. I tedeschi hanno superato per 1-0 l’Oman grazie alla rete di Füllkrug, mentre Lewandowski e compagni hanno avuto la meglio sul Cile con lo stesso punteggio: decisiva la zampata dell’attaccante della Salernitana, Krzystof Piatek, all’85°.

Il gol di Kramaric all’82°, infine, regala la vittoria alla Croazia di Modric nella sfida contro l’Arabia Saudita.