Ragusa, sequestrata area adibita a discarica abusiva rifiuti inquinanti

Un risultato importante scaturito nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio

Un accurato controllo, all’interno delle aree in uso alle aziende, in prossimità di una vasca per la raccolta di acque reflue, ha permesso ai carabinieri di Comiso di scoprire un fossato di dimensioni di circa 2500 rn 2 per una altezza di circa 5 metri. Ai margini del fossato sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti di varia natura. Si tratta per lo più residui di coltivazione di ortaggi in serra. Tutto ciò frammisto a materiale plastico di varia natura, imballaggi in plastica, tubazioni in plastica dismesse, tubazioni metalliche ed altro.

Repressione reati ambientali

Un risultato importante scaturito nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio pianificati dal Questore della Provincia di Ragusa Dr. Vincenzo Trombadore. Fondamentale la condivisione dei Comandanti Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. L’obiettivo è la repressione dei reati ambientali soprattutto nelle zone a forte vocazione agricola dove sono impiantate coltivazioni intensive in serre. Nella fattispecie i militari hanno effettuato l’accesso in c.da Randello, agro del Comune di Ragusa all’interno di due note aziende dedite alla coltivazione e produzione di ortaggi biologici.

Rifiuti combustibili

Inoltre, sul fronte nord del fossato sono stati rinvenuti pali in cemento utilizzati per la costruzione delle serre, materiali ferrosi, oltre all’abbandono di contenitori in plastica contenenti insetti utili all’agricoltura. Nei pressi del suddetto scavo si è rinvenuta anche la presenza di cumuli di rifiuti combusti, materiali plastici vari e rifiuti riconducibili ad attività serricole. Atteso quanto rilevato, alla conclusione del sopralluogo l’intera area di circa mq. 2500 è stata sottoposta a sequestro. Sequestro successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Ragusa, sottraendo in tal modo l’area alla disponibilità delle due aziende in attesa di idonea bonifica.