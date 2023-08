Il bagno al mare fatale: ritrovato il giovane disperso nelle acque dello Stretto di Messina

È stato ritrovato ieri in tarda serata il corpo del giovane dato per disperso qualche ora prima nelle acque dello Stretto di Messina

È stato ritrovato ieri in tarda serata il corpo del giovane dato per disperso qualche ora prima nelle acque dello Stretto di Messina. L’allarme era scattata nel pieno del pomeriggio, la Guardia costiera aveva immediatamente risposto all’emergenza fatta scattare dagli amici che si trovavano con il ragazzo al mare.

In acqua e la scomparsa

Dunque, si trattava di un giovane di 22 anni della Costa d’Avorio, si trovava al mare con gli amici e a un certo punto è arrivato il momento di entrare in acqua, ecco, da questo punto in poi il gruppo ha perso completamente di vista l’amico. Le ore di ansia, le ricerche, ma poi il triste e tragico epilogo: i sommozzatori dei carabinieri hanno ritrovato il corpo, senza vita, poco distante dalla spiaggia del Ringo.

L’ipotesi più probabile, abbozzata già nella giornata di ieri dai soccorsi, sarebbe quella della corrente, la quale ha tratto in inganno il giovane e gli avrebbe impedito di tornare in riva. Infatti, a convalidare l’ipotesi, sarebbe il fatto che assieme a lui anche altri due amici avrebbero avuto difficoltà per rientrare. Uno è stato recuperato in vita e portato in ospedale a causa di una botta contro gli scogli, un altro sarebbe stato recuperato nel mezzo delle acque dalla Guardia costiera, fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni particolati.