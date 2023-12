Rottamazione-quater, da Senato “sì” alla proroga dei pagamenti: tempo fino al 18 dicembre

Arriva dal Senato il via libera alla proroga della Rottamazione-quater al 18 dicembre 2023. Emendamento approvato con 87 voti.

È arrivata la proroga ai termini per i pagamenti delle rate della Rottamazione-quater al 18 dicembre 2023. Il via libera è arrivato con l’approvazione in Aula al Senato dell’emendamento al decreto Anticipi a firma del senatore di Forza Italia Claudio Lotito con 87 voti favorevoli e 58 contrari.

Rottamazione-quater, proroga alla seconda rata

La proroga dà quindi la possibilità di estendere il termine dei pagamenti della Rottamazione-quater scaduti il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Quest’ultima data sarebbe stata l’ultima opportunità per i contribuenti di saldare il pagamento delle cartelle entro la conclusione dell’anno.

Chi non aveva potuto provvedere al versamento entro il 30 novembre, aveva comunque avuto modo di beneficiare di una mini-finestra aggiuntiva di cinque giorni fino al 5 dicembre 2023.

In caso di mancato pagamento, verranno a decadere i benefici della definizione agevolata che sono stati concessi con la Manovra 2023.

Rottamazione-quater, come pagare

Sono numerosi i metodi per provvedere al pagamento della Rottamazione-quater.