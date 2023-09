Incendi killer, dolore per la morte di Salvatore Albano: “Combattevi contro quell’inferno”

Dolore e rabbia per la vittima dell'incendio di Trappeto (PA), la figlia: "Sei stato lasciato solo".

Salvatore Albano è la vittima del tragico incendio registrato ieri a Trappeto, in provincia di Palermo: aveva 68 anni.

Nelle stesse ore, letteralmente “di fuoco” per tutta la provincia di Palermo a causa dell’emergenza incendi che devasta città e distrugge vite dall’inizio dell’estate, c’è stata un’altra vittima, si tratta di Maria David. La donna, 42 anni, è rimasta vittima delle fiamme che hanno avvolto Cefalù: pare che si fosse recata in un’area colpita da un devastante rogo nel tentativo di salvare i cavalli rinchiusi nella stalla in fiamme.

Salvatore Albano, vittima dell’incendio mortale di Trappeto

Il 68enne sarebbe deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incendio scoppiato nella zona della sua abitazione. In un primo momento si era pensato che l’uomo fosse stato colto da un malore alla vista delle fiamme. La figlia, però, racconta in un post-sfogo sui social una verità ben diversa.

“Ciao papi😔♥️ Sei stato lasciato SOLO. Non é stato un attacco DI PANICO come dicono i giornali. Sei morto per intossicazione. Nessun vigile del fuoco è venuto ad aiutare te e gli zii a spegnere le fiamme, NESSUNO. Stavi combattendo contro QUELL’INFERNO. Perdonami per tutti gli abbracci non dati”, si legge nel post su Facebook.

Fonte foto: Facebook