San Lorenzo 2023, è arrivata la notte delle stelle cadenti: frasi, eventi e curiosità

Frasi da inviare a San Lorenzo 2023, tradizioni e idee su cosa fare nella notte delle stelle cadenti.

Il 10 agosto è uno dei momenti più attesi dell’estate 2023: si celebra infatti San Lorenzo e gli appassionati non vedono l’ora di ammirare le stelle cadenti brillare nella notte.

Ecco una serie di curiosità, tradizioni e frasi collegate a questa ricorrenza.

San Lorenzo 2023, storia e tradizioni

San Lorenzo fu uno dei sette diaconi di Roma e morì il 10 agosto 258. Il martirio avvenne durante la persecuzione voluta dall’imperatore romano Valeriano. Si considera il patrono di diaconi, cuochi e pompieri ed è un santo venerato e amato dai fedeli della Chiesa Cattolica.

Della sua vita si sa poco. Era originario di Osca, in Aragona, e fu allievo del futuro papa Sisto II. Sorpreso mentre partecipava alla celebrazione dell’eucaristia nelle catacombe di Pretestato, morì al culmine di un atroce martirio all’età di 33 anni. Secondo la tradizione, fu arso vivo con graticola messa sul fuoco ardente.

La notte di San Lorenzo è associata principalmente al fenomeno delle stelle cadenti, che rievocherebbero i carboni ardenti su cui il santo fu martirizzato. Dal punto di vista astronomico, il periodo in cui si celebra il Santo (10 agosto) è anche quello in cui la Terra attraversa lo sciame meteorico delle Perseidi e si possono osservare quindi le cosiddette stelle cadenti.

Dove ammirare le stelle cadenti

A San Lorenzo 2023 avete voglia di ammirare le cosiddette “stelle cadenti“? Bene, ecco un articolo in cui vi suggeriamo i luoghi più adatti in Sicilia.

San Lorenzo, frasi e poesia

La poesia più celebre dedicata alla notte di San Lorenzo è il X Agosto di Pascoli. Impossibile non ricordarla e riportarla in questa giornata particolare.

Notte di San Lorenzo, X agosto di Pascoli

San Lorenzo, io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:

l’uccisero: cadde tra spini:

ella aveva nel becco un insetto:

la cena de’ suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende

quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:

l’uccisero: disse: Perdono;

e restò negli aperti occhi un grido:

portava due bambole in dono…

Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, aspettano in vano:

egli immobile, attonito, addita

le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,

oh! d’un pianto di stelle lo inondi

quest’atomo opaco del Male!

Ed ecco anche alcune frasi da condividere per San Lorenzo 2023, per augurare buon onomastico a chi porta il nome del santo del giorno o semplicemente augurare ai propri amici di vedere realizzati i desideri più belli.

“Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere” (Antoine de Saint-Exupéry);

“Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi” (William Shakespeare);

“Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini” (attribuito spesso a Dante);

“San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla” (G. Pascoli);

“L’anima è piena di stelle cadenti” (Victor Hugo);

“Per San Lorenzo 2023, spegniamo i cellulari e guardiamo le stelle. Sono piene di segreti meravigliosi e stupefacenti (Anonimo).

Meteo ed eventi: cosa fare il 10 agosto

Cosa sarà il meteo in Sicilia per San Lorenzo 2023? Ci sarà il tempo giusto per ammirare le stelle? Sembra proprio di sì, ecco l’articolo di QdS.it con le previsioni per il 10 agosto.

Su cosa fare per San Lorenzo 2023 ci sono tante opzioni: concerti (come quello di Morandi previsto a Taormina), serate al mare o in montagna per ammirare le stelle, eventi organizzati in ristoranti e tanto altro. Segui il sito QdS.it per conoscere tutti gli eventi in programma.

Foto di C1superstar da Pixabay