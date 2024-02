Sanremo, tweet al veleno di Lazza: “Artisti fanno finta di suonare strumento sul palco”

Il cantante milanese ha voluto togliersi il classico sassolino dalla scarpa

Lazza ferisce di Tweet, mandando frecciatine agli artisti in gara quest’anno a Sanremo. Tutto nasce a causa di chi lo ha criticato di avere usato, sul palco Suzuki di Piazza Colombo, dove ha riproposto Cenere, la canzone seconda classificata a Sanremo 2023 e unica di tutte le canzoni in gara a finire in top 50 global su Spotify, l’autotune durante la sua esibizione.

Senza freni

“Invece di lamentarvi dell’autotune, lamentatevi degli artisti che fanno finta di suonare uno strumento che non hanno mai toccato in vita loro, perché in TV fa figo. Mi sembra uno sputo in faccia a chi suona davvero, sono 2 anni che me la tengo sta cosa”. L’artista ha poi cancellato il tweet, scrivendo: “Odiate i bugiardi, ma vi sta sul ca**o chi vi dice la verità”.