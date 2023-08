Lo sfogo di Ilaria D’Amico: “Fatta fuori a sorpresa dalla Rai, sposo Buffon”

La conduttrice ha esternato l'amarezza per non aver avuto conferma delle sua presenza nei nuovi palinsesti Rai

Ilaria d’Amico è uno dei tanti volti televisivi che hanno incassato l’amarezza di non aver avuto conferma delle loro presenza nei nuovi palinsesti Rai. La conduttrice, ex volto Sky, non rientra nella nuova stagione di programmi televisivi presentati recentemente dalla stessa Rai. La D’Amico, è il caso anche di altri suoi colleghi, ha esternato la delusione per la mancata conferma.

“E’ stato scioccante”

“È stato scioccante – dice la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera – . Ero intenzionata a vivere un anno di stacco per dedicarmi alla mia famigliona e invece sono stata cercata e con una certa insistenza dalla Rai. Invece improvvisamente siamo stati vissuti come intrusi, senza il minimo pudore o rispetto per me come professionista. Le promesse andavano mantenute – racconta ancora – . Invece c’è stata solo sciatteria e bisogno di liberare spazi. Non ho mai pensato di impostare la mia carriera su un apprezzamento di matrice politica. Sono veramente scioccata per come sono stata trattata: mi sono sentita in trappola. Un ritorno in Rai? Non penso che sia il posto giusto in questo momento e, lo ripeto, non è un tema di governi. Per fortuna in tutto questo anno orribile ho avuto sempre Gigi (Buffon, ndr) al mio fianco. È meraviglioso sapere che anche nella tempesta hai sempre un sostegno, un approdo sicuro. Arrivo da lui e si placa tutto”.

L’amore per Buffon e le nozze in arrivo

La D’Amico torna a raccontare l’incontro con l’ex portiere della Nazionale: “Non avrei mai ipotizzato di potermi innamorare di lui, ero un po’ prevenuta, pensavo stupidamente ai ruoli: il calciatore, la giornalista che si occupa di sport. Poi, a un evento benefico, ho iniziato a parlargli in modo approfondito e tutto è diventato molto veloce. Il matrimonio? Serve almeno un po’ di tempo per organizzare. Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese… scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo – conclude – , ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore”.