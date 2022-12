Sicilia: Cdm, prorogato di 6 mesi stato di emergenza isola di Vulcano

Disposta integrazione di 3.120.000 euro dello stanziamento iniziale

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di sei mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici rilevate nel territorio dell’isola di Vulcano, in provincia di Messina.

È stata disposta, inoltre, un’integrazione di 3.120.000 euro dello stanziamento iniziale, per l’attuazione delle attività relative al soccorso e all’assistenza alla popolazione e alla realizzazione degli interventi per la riduzione del rischio residuo.