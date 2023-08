Stupro al Foro Italico di Palermo, il video della violenza non sarebbe presente in rete

Le immagini dello stupro subito dalla 19enne al Foro Italico di Palermo non sarebbero presenti su Internet.

Non sarebbe stato diffuso online il video dello stupro subito a inizio luglio dalla 19enne palermitana da parte del gruppo di ragazzi in un cantiere abbandonato al Foto Italico, nel capoluogo siciliano.

Per giorni, infatti, la Polizia Postale avrebbe scandagliato il web alla ricerca delle immagini “incriminate”, setacciando in particolare diverse chat Telegram, ma non sarebbe emersa alcuna traccia. Il video sarebbe stato girato da uno degli stupratori.

Al momento rimangono reclusi in carcere quattro dei sette autori della violenza sessuale, identificati a seguito della denuncia presentata dalla vittima alle autorità. Per adesso, i legali degli altri tre giovani che avrebbero partecipato allo stupro e successivamente arrestati, non avrebbero ancora presentato istanza di riesame.

Stupro Palermo, la vittima: “Adesso basta”

Nel frattempo nelle scorse ore la giovane vittima della brutale violenza sessuale ha deciso di esprimersi pubblicamente attraverso un post pubblicato sui social. La stessa, in particolare, ha voluto rispondere ai commenti di coloro i quali, incredibilmente, hanno deciso di puntarle il dito contro.

Per alcuni utenti, infatti, la 19enne “se la sarebbe cercata”. I commentatori, inoltre, avrebbero espresso dei giudizi denigratori nei confronti della ragazza, cercando quasi di fornire una “giustificazione” per fatto talmente grave.

Fortunatamente, c’è anche chi ha deciso di mostrare solidarietà alla vittima. Si tratta, tra i tanti, dello zio di Pamela Mastropietro, il quale ha espresso vicinanza alla 19enne chiedendo inoltre un radicale cambiamento culturale e un maggiore supporto nei confronti delle vittime.