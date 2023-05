Tragedia sul vulcano: donna muore durante visita al cratere

Nonostante i repentini aiuti dei volontari la donna, già in arresto cardiaco, non ce l'ha fatta.

Victoria S., classe 1945, filippina e residente a Londra dal 2019 è stata stroncata da un infarto subìto dopo l’escursione sul Vesuvio. E’ questa la tragica fine toccata a una turista 77enne in visita con la sua famiglia per ammirare il panorama mozzafiato del Vesuvio.

Soccorsi vani

Il malore l’ha colta appena prima di salire sul pullman: Victoria si è accasciata a terra e, nonostante i repentini aiuti dei sanitari, da anni impegnati nei servizi di primo soccorso a quota mille per migliorare la sicurezza dei turisti durante le visite guidate al Gran Cono, non ce l’ha fatta. Purtroppo, all’arrivo dei volontari la donna era in arresto cardiaco e dopo l’arrivo del 118 medicalizzato non c’è stato più nulla da fare.