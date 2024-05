Usa 2024, accordo Trump-Biden sui dibattiti anticipati: “Prepariamoci alla rissa”

Dopo il guanto di sfida del presidente la risposta del rivale repubblicano è stata immediata: "Dimmi solo quando"

La giornata di ieri è stata caratterizzata dal guanto di sfida che il presidente Joe Biden ha lanciato al rivale repubblicano Donald Trump, sfidandolo in due dibattiti e ribadendo che il magnate “nel 2020 ha perso due dibattiti contro di me e da allora non si è più presentato al dibattito. Ora si comporta come se volesse discutere di nuovo con me. Bene, mi rallegra, amico. Lo farò anche due volte. Quindi scegliamo le date, Donald, ho sentito dire che sei libero il mercoledì”.

Queste sono state le parole pronunciate da Biden in un video postato sul suo profilo X e la risposta di Trump è stata immediata. Il tycoon si è dichiarato “pronto e disponibile” al confronto “con il peggior oratore che abbia mai incontrato e che non sa mettere in fila due frasi”. Trump ha addirittura proposto più di due dibattiti in una grande sala per rendere la sfida ancora più eccitante, anche se secondo il magnate “sembra che Biden abbia paura della folla ma solo perché non la capisce”. “Dimmi solo quando, sarò lì. Prepariamoci alla rissa!!!”.

Dopo il botta e risposta sono state ufficializzate le date per i due dibattiti: il primo sarà il prossimo 27 giugno sulla Cnn, il secondo il 10 settembre sulla Abc. Trump ha inoltre proposto un terzo dibattito su Fox News il 2 ottobre, ma per il momento la campagna di Biden resta ferma a due date.

I dibattiti anticipati rappresentano una vera e propria variazione sul tema delle elezioni americane. Di solito i confronti faccia a faccia tra i candidati si verificano tra settembre e ottobre, a ridosso del voto di novembre. La scelta dei due candidati di anticipare il confronto rappresenta dunque una vera e propria rottura con le tradizioni del passato.

La scelta di anticipare i dibattiti sarebbe stata presa perché sono sempre di più gli americani che ricorrono al voto anticipato. I due dibattiti saranno senza pubblico e inoltre i microfoni saranno silenziati nel momento in cui il candidato avrà esaurito il suo tempo per parlare. Una scelta messa in atto per evitare sovrapposizioni, aspetto su cui Trump risulta essere specializzato.

L’ipotesi di un dibattito anticipato era stata lanciata qualche mese fa da Trump in diverse interviste. Biden all’inizio aveva risposto con ironia, ma il magnate aveva controreplicato con ulteriori guanti di sfida. Così nella giornata di ieri è arrivato l’invito ufficiale del presidente che si è dichiarato disponibile per due dibattiti.

Usa 2024, il terzo incomodo Kennedy si lamenta per l’esclusione

Il grande escluso da questa sfida sembrerebbe essere il candidato Kennedy jr. che dopo l’accordo tra Trump e Biden sui due dibattiti ha manifestato il suo dissenso: “Stanno cercando di escludermi dal dibattito perché hanno paura che vinca. Tenere candidati validi fuori dal dibattito mina la democrazia. Cercano di evitare la discussione sui loro otto anni di reciproci fallimenti, deficit, inflazione, guerre, lockdown e pandemie”.

