VIDEO | A Palermo la celebrazione del centenario dell’Aeronautica militare

A Palermo si celebra il centenario dell'Aeronautica Militare: il programma della due giorni all'aeroporto di Boccadifalco

Due interi giorni interi alla scoperta dell’aeroporto di Boccadifalco, l’ex scalo sia per i voli militari sia per il traffico aereo civile di Palermo prima della scelta, nel 1960, di spostare quest’ultimo nella nuova stazione di Punta Raisi. Nell’ambito della Festa dell’Aeronautica, grazie al festival de Le Vie dei Tesori sarà possibile scoprire gli spazi di solito non aperti di questo scalo, che è uno dei più antichi d’Italia e di entrare in contatto con chi ogni giorno si occupa della sicurezza del territorio “dall’alto”.

Due i percorsi organizzati da Le Vie dei Tesori quest’anno, che si aggiungono all’offerta dei voli a bordo di Piper sopra la città e le sue coste – diventati in pochi anni veri e propri must del festival e su motoaliante con la collaborazione dell’ AeroClub. Momenti di grande emozione affiancati anche da momenti didattici: come la dimostrazione del funzionamento dei droni. In questi due giorni si aggiunge anche un terzo tour aereo, del tutto inedito.

Il programma del centenario dell’Aeronautica militare

Stamane la celebrazione del centenario dell’Aeronautica militare, è cominciata alle 9.30 con l’Alzabandiera e l’inno nazionale interpretato dai ragazzi dell’istituto Don Rizzo e del Liceo di Ciminna, chiamati durante le due giornate a compiere “incursioni autorizzate” come banda itinerante.

Alle 10 si sono aperte le porte al pubblico che con il primo itinerario, potrà visitare il rifugio antiaereo, situato a fianco dell’ingresso, che nel 1943 salvò la vita a tanti militari e ai cittadini dei quartieri vicini all’aeroporto, oltre alla torre di controllo, a una mostra fotografica storica con la proiezione di video del centenario dell’Aeronautica Militare, curato dalla sezione palermitana dell’’Arma Aeronautica, così come seguire un secondo itinerario salendo sulla navetta che condurrà a un secondo rifugio antiaereo più distante e alle zone di competenza dei reparti di Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri. Il terzo e nuovissimo tour, sarà invece legato all’area sulla quale saranno montati gli stand divulgativi dell’Aeronautica Militare. Qui, sarà possibile assistere a proiezioni video, visitare un’esposizione di auto d’epoca (a cura dell’Associazione siciliana veicoli storici), nonché di mezzi storici dei Vigili del Fuoco e della Polizia.