Concorsi a Catania per 59 posti a tempo indeterminato, ecco come partecipare

Numerosi bandi a cui prendere parte per posizioni lavorative a tempo pieno

Con un totale di 6936 candidature pervenute, in merito alla copertura di 59 posti a tempo pieno e indeterminato nella Città Metropolitana di Catania, è stata recentemente disposta l’ammissione con riserva di tutti i candidati, così come meglio individuati negli allegati elenchi, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla fase di preselezione.

Concorsi a Catania, suddivisione dei posti di lavoro

I 59 posti sono così suddivisi:

– 4 posti istruttore direttivo amministrativo;

– 4 posti istruttore direttivo contabile;

– 10 posti istruttore direttivo tecnico;

– 1 posto istruttore direttivo tecnico ambientale;

– 1 posto istruttore direttivo informatico;

– 1 posto istruttore direttivo avvocato;

– 6 posti istruttore contabile;

– 13 posti istruttore amministrativo;

– 14 posti istruttore tecnico;

– 2 posti istruttore informatico;

– 3 posti operatore amministrativo.

Concorsi a Catania, come funzionano e cosa studiare

La struttura si differenzia al seconda di profilo per cui si concorre ma tendenzialmente è prevista:

– una prova preselettiva;

– una prova scritta;

– prova orale;

– valutazione titoli.

Concorsi a Catania, la prova preselettiva

L’Amministrazione procederà, nel caso in cui pervenga un numero di istanze di partecipazione superiore a 100, ad una prova di preselezione consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla sulle materie di esame previste dal bando.

Concorsi a Catania, la prova scritta

La prova potrà consistere, a discrezione della Commissione, in un test e/o in una serie di quiz a risposta multipla e/o in una serie di quesiti a risposta sintetica, relativamente alle materie previste dallo specifico concorso, elencate nei bandi a fine articolo.

Concorsi a Catania, la prova orale

La prova orale consiste nell’accertamento della conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte. Inoltre può essere richiesta la conoscenza della lingua inglese e sarà effettuato l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. Le prove d’esame si intendono superate dai candidati che ottengono non meno di 21/30.

Ti consigliamo di monitorare la pagina ufficiale per eventuali comunicazioni, dove puoi trovare gli elenchi ammessi per profilo.

Concorsi a Catania, i bandi di concorso

Ecco i bandi disponibili:

– istruttore direttivo amministrativo (cat. D);

– istruttore direttivo contabile (cat. D);

– istruttore direttivo tecnico (cat. D);

– istruttore direttivo tecnico ambientale (cat. D);

– istruttore direttivo informatico (cat. D);

– istruttore direttivo avvocato (cat. D);

– istruttore contabile (cat. C);

– istruttore amministrativo (cat. C);

– istruttore tecnico (cat. C);

– istruttore informatico (cat. C);

– operatore amministrativo (cat. B3).

