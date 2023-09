Faraone sui migranti: “Meloni e Salvini considerano italiani dei ‘minchioni'”

"Salvini e Meloni considerano gli italiani dei minchioni". Lo dice Davide Faraone, deputato di Italia viva, in un video a tema migranti

“La parola ‘minchione’ non è né una parolaccia né una parola volgare. In siciliano, ‘minchione’ è colui che è facilmente raggirabile. Detto questo, Salvini e Meloni considerano gli italiani dei minchioni”. Lo dice Davide Faraone, deputato di Italia viva, in un video.

Faraone critica i cpr

“Ieri – prosegue -, in Cdm hanno approvato un provvedimento che prevede la detenzione per 18 mesi per i migranti privi di permesso di soggiorno, con cui hanno detto che verrà risolto il problema dell’immigrazione illegale. Intanto, per illecito amministrativo non si può finire in carcere per 18 mesi. Ma la cosa più allucinante è che in questi centri, l’anno scorso, sono transitate appena 7000 persone. In tutto un anno. Settemila persone sono sbarcate in 48 ore a Lampedusa. Quindi con questo provvedimento non si risolve nulla”.

“La cosa peggiore è che soltanto la metà di loro sono state rimpatriate. Ogni rimpatrio è costato circa 3000 euro e in più, come ci ha detto Meloni, questi centri verranno realizzati uno per regione. Costeranno 100 milioni, che prenderanno dalle nostre tasche. In più ogni migrante tenuto lì per 18 mesi, costerà circa 30mila euro”. “Questo provvedimento, totalmente inutile e disumano, costerà a tutti noi un sacco di soldi”, conclude Faraone.

