Detersivo invece del vino al ristorante: grave una 51enne

Detersivo al posto del vino. Finisce ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Carlo Borromeo una 51enne dopo aver bevuto la bevanda in un ristorante di via Carlone di Milano. La proprietaria, una cinese di 54 anni, ha rivelato di aver fatto confusione riusando alcune bottiglie non cambiando le relative etichette portandone a tavola una con il detergente per lavastoviglie invece del vino.

Detersivo e non vino: le prime ipotesi dopo i fatti di Milano

La Polizia ha tentato di ricostruire la vicenda. la donna cenava con il compagno chiedendo un terzo calice di vino. Il personale avrebbe versato un liquido direttamente da una bottiglia. La malcapitata ha ingerito la bevanda accorgendosi solo in quel momento che non si trattasse del vino. La signora si è così sentita male provando a rimettere. Nel nosocomio sono emerse lesioni al cavo orale, alla lingua, all’ugola e all’esofago. Fortunatamente la 51enne non si trova in pericolo di vita. Tuttavia i danni dovuti all’ingerimento del detersivo potrebbero essere permanenti. La titolare è stata indagata per lesioni colpose gravissime. Il posto è stato sequestrato immediatamente.