“My Home My Destiny”, tutte le anticipazioni della settimana

Tutte le anticipazioni delle puntate di "My Home My Destiny" in programma su Canale 5 la prossima settimana

“My Home My Destiny” è entrata nei cuori di tantissimi telespettatori italiani. Nonostante l’estate e la voglia di vacanze, la serie turca è molto seguita dal pubblico di Canale 5 come dimostrano percentuali di ascolto e di share competitivi e oltre ogni aspettativa.

Eccezionalmente, nella settimana dal 14 al 18 agosto 2023 c’è una variazione dovuta al Ferragosto. Le nuove puntate di “My Home My Destiny”, infatti, andranno in onda a partire da mercoledì 16 agosto sempre al consueto orario delle ore 15:45. Giorni e orari saranno regolarmente confermati settimana prossima.

Nelle puntate, seppur poche, che verranno trasmesse su Canale 5, Mehdi e Zeynep dovranno affrontare nuove sfide che potranno minare alla loro ritrovata serenità di coppia.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 16 agosto 2023

Adesso che il peggio è passato, Ermin ha organizzato una festa per Mehdi e Zeynep. L’amica vuole far notare alla donna le divergenze che ci sono nella coppia e mostrarle quale deve essere la sua prossima scelta. Intanto, per Zeynep non è un momento facile. L’adozione di Kibrit prima e la dichiarazione d’amore del marito dopo l’hanno resa ancora più confusa. Mehdi partecipa alla festa, anche se si rende conto che la moglie sa ben destreggiarsi nell’alta società e che dovrebbero dividersi.

Anticipazioni della puntata di giovedì 17 agosto 2023

Nermin telefona a Zeynep. È sconvolta: ha scoperto che il marito la tradisce. Non sa come affrontare il marito e spiega alla figlia adottiva cosa ha visto in ufficio. Zeynep è furiosa e si confida con Mehdi che la rassicura e la invita a dare alla madre spazio per comprendere come meglio agire. Nel frattempo, Benal ha trovato lavoro nella casa di Nermin ed Ekrem. Mehdi lo ha scoperto ed è arrabbiato. Teme che la sua ex possa intromettersi nella sua vita coniugale e ordina a Benal di licenziarsi. Inoltre, l’uomo decide di confessare a Zeynep di avere avuto una relazione con Benal. Non è stata una buona idea, però, perché in Zeynep tornano i dubbi.

Anticipazioni della puntata di venerdì 18 agosto 2023

Avendo appreso che il marito ha avuto una storia con Benal, Zeynep. affronta la donna. Si sente presa in giro, ma soprattutto teme che il figlio che Benal porta in grembo in realtà sia proprio di Mehdi. Astuta e pronta a vendicarsi, Benal non si fa problemi a dichiarare che il figlio è proprio di Mehdi. In lacrime, chiede a Zeynep di perdonarla perché mai vorrebbe rovinare il loro rapporto. Incredula e perplessa, Zeynep decide di accettare la versione dei fatti di Benal.

Come vedere la serie su Canale 5

È possibile vedere la serie “My Home My Destiny” su Canale 5 da lunedì al venerdì alle ore 15:48 e anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili in on demand le puntate.