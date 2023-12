Palermo, banda spacca vetrine scatenata: nel mirino esercizio in via Roma

Ancora da quantificare il bottino del furto.

Non si fermano, a Palermo, i raid della banda spacca vetrine. A pochi giorni dal trafugamento di gioielli e orologi per migliaia di euro presso la gioielleria Cordaro, questa volta, a ritrovarsi sfondata la vetrina è un minimarket di via Roma. Per infrangerla e svaligiare l’attività che si trova all’angolo con via Santa Rosalia qualcuno ha dovuto ricorrere a un oggetto pesante, forse una grossa pietra. A lanciare l’allarme il titolare del minimarket dopo essersi accorto, in mattinata, alla riapertura del negozio, che qualcuno aveva distrutto la porta d’ingresso e rubato i pochi soldi contenuti in cassa e parte della merce esposta. Ancora da quantificare il bottino del furto.

Il grido d’allarme

Come accennato, soltanto qualche giorno fa, utilizzando a mò di ariete una Fiat Panda, i malviventi riuscirono a fare breccia all’interno della Rinascente di via Roma. “Continuo a ricevere lamentele e segnalazioni da parte dei residenti, ma nessuna risposta è arrivata dalla Prefettura. Come Circoscrizione – dice vicepresidente della Prima, Antonio Nicolao (Pd) – abbiamo chiesto di essere ascoltati anche per evitare di fare esporre i cittadini. Nel frattempo però continuiamo ad assistere all’aumento di ogni genere di reato”.