Porto Empedocle, controlli sulla raccolta differenziata

L’Amministrazione di Porto Empedocle ha avviato stringenti attività di verifica sull’osservanza delle regole: già elevate numerose sanzioni

PORTO EMPEDOCLE – L’Amministrazione comunale di Porto Empedocle ha informato di ricente i cittadini sulle attività di controllo e sul corretto conferimento della raccolta differenziata. Gli operatori hanno, infatti, effettuato nei giorni scorsi un controllo approfondito in via Roma, elevando diverse sanzioni per le irregolarità riscontrate.

Queste verifiche risultano fondamentali per garantire un ambiente più pulito e rispettoso delle normative vigenti. L’attività di controllo del Comune proseguirà nelle prossime settimane, interessando zone della città selezionate a campione.

Secondo l’amministrazione, una corretta differenziazione dei rifiuti contribuirà alla riduzione del costo di conferimento, genera benefici economici per tutta la comunità e per questo l’invito da parte degli amministratori ai cittadini è quello di rispettare le regole della raccolta differenziata per evitare sanzioni e contribuire al benessere della nostra comunità.

Si informa la cittadinanza che, a seguito di un controllo effettuato sui rifiuti conferiti come secco residuo, sono state elevate oltre 150 multe ai condomini dove sono stati trovati sacchi non identificati contenenti rifiuti non differenziati correttamente.

Si ricorda che una corretta raccolta differenziata è fondamentale per il benessere della nostra comunità. Solo attraverso il rispetto delle norme possiamo evitare costi aggiuntivi e disagi, e ottenere i vantaggi che la raccolta differenziata offre.

Per questo motivo, verranno effettuati ulteriori controlli a campione nei prossimi giorni, al fine di garantire il ripristino del regolare conferimento dei rifiuti. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per mantenere Porto Empedocle pulita e rispettosa dell’ambiente.