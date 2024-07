Test di Medicina 2024, tutto quello che c’è da sapere: dalle possibili domande all’esito

Ecco come affrontare al meglio una prova attesa annualmente da tanti aspiranti medici

Per tutti coloro che faranno parte della seconda sessione del Test di Medicina 2024 sono in arrivo importanti novità per poter affrontare la prova al meglio. Entro il 30 luglio verrà messa a disposizione la banca dati con 3500 domande da cui poi verranno presi i 60 quesiti che saranno presenti nella prova di ingresso.

Test di Medicina 2024, cosa prevede la prova

Gli aspiranti medici dovranno affrontare il prossimo martedì 30 luglio una prova dalla durata complessiva di 100 minuti. Entro questi tempi dovranno rispondere a 60 quesiti a risposta multipla con cinque opzioni di risposta. Le domande, come abbiamo già anticipato, saranno estratti dall’apposita banca dati pubblica messa a disposizione dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Test di Medicina 2024, la suddivisione dei quesiti

I 60 quesiti a risposta multipla presenti nel Test di Medicina 2024, saranno suddivisi nella seguente modalità:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 quesiti di ragionamento logico e problemi

23 quesiti di biologia

15 quesiti di chimica

13 quesiti di fisica e matematica.

Test di Medicina 2024, il sistema di valutazione

Il sistema di valutazione per le prove degli aspiranti medici prevede i seguenti punteggi:

1,5 punti per ogni risposta esatta

-0,4 punti per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta omessa

Per l’ammissione ai corsi di laurea è necessario ottenere, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a 20 punti. I posti a disposizione sono in totale 20.867.

Test di Medicina 2024, comunicazione dell’esito

L’esito della prova di luglio sarà disponibile l’8 agosto, mentre coloro che hanno superato il test potranno scegliere le sedi di iscrizione dal 29 luglio fino alle 15 del 2 settembre: durante questo periodo dovranno presentare domanda di inserimento in graduatoria attraverso la piattaforma Universitaly.

Il 10 settembre 2024 verrà infine pubblicata, nell’area riservata agli studenti sempre di Universitaly, la graduatoria nazionale di merito, con il primo scorrimento previsto per il 18 dello stesso mese.

