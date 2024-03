Guida completa alle agevolazioni fiscali per famiglie nel 2024, quali sono e come ottenerle

Ecco i Bonus famiglia presenti nella Manovra 2024 varata dal Governo Meloni

Con la Manovra varata per l’anno 2024 dal Governo Meloni sono state introdotte diverse agevolazioni fiscali per sostenere economicamente le famiglie. Si parla di sussidi, di riduzione dei costi per beni di prima necessità e investimenti per migliorare la qualità della vita. Di seguito una panoramica dei Bonus famiglia 2024 e i conseguenti requisiti per ottenerli.

Agevolazioni fiscali, Bonus famiglia 2024

Oltre a questi bonus, presenti nella manovra varata dal Governo Meloni, è possibile trovarne altri che coinvolgono coloro che hanno un ISEE sotto i 40mila euro, che di fatto includono il Bonus Asilo Nido, l’aumento dell’Assegno unico per figli di età che veria da 1 a 3 anni e il Bonus mutui under 36.

Agevolazioni fiscali, Bonus Famiglia 2024: come richiederli

Assegno di Inclusione: La richiesta può essere presentata presso gli uffici del comune o del centro di assistenza fiscale (CAF). È necessario presentare la documentazione che attesti la situazione economica del nucleo familiare (ISEE).

Supporto Formazione e Lavoro: Di solito, la richiesta va presentata presso un centro per l’impiego o un CAF, fornendo la documentazione necessaria, inclusa la certificazione ISEE.

Assegno Unico Universale per Figli a Carico: La domanda può essere presentata online attraverso il sito dell’INPS, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Bonus Bollette Telefoniche: Per richiederlo, è solitamente necessario contattare il proprio fornitore di servizi telefonici e fornire la documentazione ISEE.

Bonus Sociale ed Elettrico e Bonus Gas: Non è necessario presentare una richiesta specifica, poiché l’INPS comunica automaticamente ai fornitori di energia elettrica e gas i nominativi dei beneficiari.

Bonus Bollette per Disagio Fisico: La domanda va presentata al proprio comune di residenza, fornendo la documentazione medica necessaria e l’ISEE, se richiesto.

Bonus Idrico: La richiesta va presentata al proprio fornitore di servizi idrici o al comune, con la documentazione ISEE.

Carta Acquisti: La domanda può essere presentata presso un CAF o direttamente online sul sito dell’INPS.

Dedicata a Te: Le informazioni specifiche sulla modalità di richiesta dovrebbero essere disponibili sul sito dell’INPS o presso un CAF.

Bonus Asilo Nido: La domanda va presentata online sul sito dell’INPS, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Mutuo Agevolato: La richiesta va presentata presso l’istituto bancario che offre il mutuo, fornendo la documentazione ISEE.

Bonus Affitti: La richiesta va presentata al proprio comune di residenza o presso un CAF, con la documentazione ISEE.

Riduzione Tasse Scolastiche: La richiesta va presentata presso l’istituzione scolastica o l’ente regionale competente, con la documentazione ISEE.

Bonus Libri: La richiesta va presentata presso il proprio comune di residenza o la scuola, a seconda delle indicazioni regionali.

Bonus Gite Scolastiche: La domanda va presentata tramite la piattaforma del Ministero dell’Istruzione, utilizzando le credenziali SPID.

Carta Cultura e Carta Merito: Le informazioni specifiche sulla modalità di richiesta dovrebbero essere disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione o dell’INPS.

Conto Corrente Gratuito: La richiesta va presentata presso la banca scelta, fornendo la documentazione ISEE.

Bonus Animali Domestici: Le informazioni specifiche sulla modalità di richiesta dovrebbero essere disponibili una volta pubblicato il decreto ministeriale.

Bonus Psicologo: La domanda va presentata online sul sito dell’INPS, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Esenzioni Sanitarie: La richiesta va presentata presso il proprio comune di residenza o l’ASL, con la documentazione ISEE.

